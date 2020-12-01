«Вечерняя Москва» стала самой цитируемой столичной газетой в ноябре

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Газета «Вечерняя Москва» вышла на первое место ежемесячного рейтинга компании Mediascope по статистике количества упоминаний за ноябрь 2020 года по упоминанию СМИ на радио и ТВ. Исследование проводилось в столичном регионе.

За ноябрь газету процитировали 324 раза, общая длительность сообщений составила 57 минут.

«Вечерняя Москва» стала первой по количеству упоминаний среди столичных газет и единственным региональным изданием, вошедшим в первую пятерку рейтинга, оставив позади крупные федеральные издания.

АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» включает в себя три печатных выпуска, адресованных разным аудиториям — деловой, информационно-развлекательной и семейной, окружные газеты «Южные горизонты», «Новые округа» и «Москва. Центр», мультимедийный портал vm.ru, студию сетевого телевидения и радио и многое другое.

СПРАВКА

Газета «Вечерняя Москва» является лидером столичного рынка по охвату читателей. Аудитория синдиката «ВМ» составляет 1 140 000 человек.*

«Вечерняя Москва» представлена в нескольких форматах: «Вечерняя Москва» (утренний выпуск), тираж 90 тыс. экз. (с учетом приложения «Пресса в образовании»), пять раз в неделю; «Вечерняя Москва» (еженедельный выпуск), тираж 750 тыс. экз.; «Москва Вечерняя» (вечерний выпуск), тираж — 270 тыс. экз.; четыре раза в неделю, распространяется бесплатно на территории Московского метрополитена; портал городских новостей vm.ru (среднее количество просмотров страниц — 25 миллионов в месяц, 7,5 миллиона уникальных посетителей в месяц) и более 120 тысяч просмотров в социальных сетях издания; собственное сетевое телевидение с трансляцией на сайте vm.ru и в «Яндекс.Эфире» (более 40 тыс. просмотров за сутки).

«Вечерняя Москва» — старейшая газета столицы, в 2018 году отметившая 95 лет со дня первого выпуска. Почти целый век «Вечерняя Москва» остается изданием, любимым москвичами.

* (По данным исследования Mediascope. NRS — Москва (16+) март — июль 2020).

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