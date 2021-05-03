Один человек погиб при пожаре в центре Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В жилом доме в центре столицы произошел пожар. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Пожар произошел по адресу улица Садовая-Каретная, дом 24/7. Возгорание возникло в квартире на первом этаже. Площадь пожара уточняется.

В результате инцидента один человек погиб. Девять жильцов спасены. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Эвакуация и спасение людей продолжаются. Дальнейшая информация уточняется.

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