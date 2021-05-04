Прокуратура организовала проверку после пожара в гостинице на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, 6-я Кожуховская улица, 26 Карта всех событий

Столичная прокуратура начала проверку после пожара в гостинице на юго-востоке Москвы. Об этом рассказала руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Инцидент произошел во вторник, 4 мая, по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Возгорание происходило на первом этаже и частично — в коридоре. Огонь ликвидировали в 4:30, его площадь составила 100 квадратных метров. Пожарные спасли из горящего здания 305 человек, семь из них пострадали.

Нефедова отметила, что информация о точном числе погибших и пострадавших в настоящее время уточняется.

Лефортовская межрайонная прокуратура проведет проверку после случившегося. Специалисты планируют установить причины и обстоятельства произошедшего.

Уточняется, что на месте пожара в настоящее время находится заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев, пишет ТАСС.

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