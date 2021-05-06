Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 40 автомобилей повреждены из-за ураганного ветра в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Более 40 автомобилей повреждены из-за ураганного ветра в Москве

Иван Юминов

Происшествия

Городские службы Москвы занимаются ликвидацией последствий ураганного ветра. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в четверг, 6 мая.

— По состоянию на 17:00, ветром повалено 56 деревьев, повреждены 44 автомобиля, — рассказали в ведомстве.

Специалисты распиливают и вывозят упавшие деревья, а также демонтируют конструкции, которые повредил ветер, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Москвичам следует по возможности оставаться дома. На улице стоит быть внимательными, а также не укрываться под деревьями и не парковать машины около них.

Ранее сообщалось о том, что два человека пострадали из-за ураганного ветра в столице.

Читайте также: Столичные службы перешли на усиленный режим работы из-за ураганного ветра в Москве

автомобилиураганный ветерпадение дерева
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Камран Гасанов
Камран Гасанов

Как решить палестинский вопрос

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Простите, часовню тоже я развалил?»: кто взорвал склады в Болгарии

Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Все мнения
О проекте