Более 40 автомобилей повреждены из-за ураганного ветра в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Городские службы Москвы занимаются ликвидацией последствий ураганного ветра. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в четверг, 6 мая.

— По состоянию на 17:00, ветром повалено 56 деревьев, повреждены 44 автомобиля, — рассказали в ведомстве.

Специалисты распиливают и вывозят упавшие деревья, а также демонтируют конструкции, которые повредил ветер, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Москвичам следует по возможности оставаться дома. На улице стоит быть внимательными, а также не укрываться под деревьями и не парковать машины около них.

Ранее сообщалось о том, что два человека пострадали из-за ураганного ветра в столице.

Читайте также: Столичные службы перешли на усиленный режим работы из-за ураганного ветра в Москве