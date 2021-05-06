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Синоптик назвал самый теплый день предстоящей недели в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Синоптик назвал самый теплый день предстоящей недели в Москве

Рафаэль Залян

Общество

На предстоящей неделе столичная погода будет переменчивой и непостоянной. Солнечные дни будут сменяться дождями и ветром. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил метеоролог Александр Голубев.

По его словам, несмотря на то что столбик термометра после холодного циклона, окутавшего столицу, возвращается к климатическим показателям мая, холодный фронт все же будет периодически наведываться в столицу. Так, среднесуточная температура в дневные часы будет держаться в пределах плюс 15–18 градусов. Но такие условия будут непродолжительными:

— Ухудшение климатических условий ожидается 8 и 9 мая. В эти дни столбик термометра упадет до плюс 11 градусов в дневные часы. Ночью похолодает до 3–6 градусов с отметкой «плюс».

Кроме того, в субботу, по словам собеседника «ВМ», в городе местами пройдут проливные дожди, будет дуть холодный ветер. При этом Голубев отметил, что на День Победы осадков не предвидится.

Зато после 9 мая, по словам специалиста, в столице ожидается резкое потепление.

Так, уже 10 мая термометры покажут плюс 16–20 градусов днем и 4–7 — ночью.

— С 11 мая эти показатели повысятся на 3–4 градуса. И этот день станет самым теплым на неделе. Климатические условия 12, 13 и 14 мая будут похожи — это плюс 18–21 градус в дневные часы и плюс 10–13 — ночью, — дополнил специалист.

Голубев подчеркнул, что неделя завершится положительной динамикой в погоде, так как Москва окончательно вернется к климатическим нормам мая.

Ранее синоптики предупредили о грозе и сильном ветре в Москве 6 мая.

Читайте также: Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет до плюс 22 градусов

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