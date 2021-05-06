День Победы и праздник цветения сакуры: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Приближаются праздничные календарные выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице с 7 по 10 мая и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Главное событие предстоящих праздничных выходных — День Победы! 9 мая вместе со всей страной Москва отметит Великий праздник. Начнется он по традиции с Парада на Красной Площади. Перед трибунами в торжественном марше пройдут более 12 тысяч военнослужащих и около 200 образцов военной техники. А в небе над Красной площадью пролетит гордость российской авиации.

Акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в формате онлайн.

В 18:55 будет объявлена общероссийская «Минута Молчания».

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В дни празднования 76-летия со Дня Великой Победы, с 7 по 10 мая, на Белорусский вокзал Москвы прибудет уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Экспозиция, представленная в восьми вагонах, рассказывает о самом трагичном периоде истории нашей страны.

Большую праздничную программу с выставками, концертами, лекциями подготовил Музей Победы. Здесь можно принять участие в историческом квесте «Подвиг народа», послушать концертную программу, посмотреть спектакли.

В День Победы на Поклонной горе выступит Симфонический оркестр Мариинского театра. Московская консерватория имени П. И. Чайковского приглашает слушателей с 5 по 9 мая на международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается». Девизом фестиваля стала строка из легендарной песни «Священная война» — «Вставай, страна огромная!». Праздничные программы с 7 по 9 мая состоятся в Московском международном Доме музыки.

Традиционно активное участие в праздничных мероприятиях принимают столичные театры. Театр Российской Армии объединил сцены театров всей страны фестивалем «23 дня до Победы». В День Победы фестиваль завершится праздничной программой на площади перед Театром Армии. Посетителей праздника будут ждать полевая кухня и концерт с участием звезд.

Военно-исторический фестиваль «Победный май» 8 и 9 мая состоится на территории музейного комплекса «История танка Т-34». Гости музея смогут увидеть военно-историческую реконструкцию, огнеметное шоу и принять участие в квест-игре.

В День Победы, 9 мая, на территории Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов состоится традиционный Всероссийский Парад старинных автомобилей и мотоциклов — «Ретромотор».

Завершит праздничный день Салют Победы. В ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона им. Маршала артиллерии Михалкина ЗВО произведут праздничный артиллерийский салют по уникальной неповторяемой высотной и цветографической схеме. Небо раскрасят более 12 тысяч фейерверков, а самым ярким эпизодом станет создание композиции в цветах флага России.

Фото: Лидия Широнина, специально для «Вечерней Москвы»

Порадует москвичей в ближайшие выходные и большая экскурсионная программа. Если позволит погода, можно совершить пешую прогулку. Благо выбор бесплатных программ, действительно, велик. Так, пройтись с экскурсоводом можно по «Жемчужине Замоскворечья: Пятницкой и окрестностям» или по «Переулкам Моховой и Большой Никитской», побывать в Саду Эрмитаж, «У Немецкой слободы: от Елохова до Горохова поля», послушать «Сказки Девичьего поля» или цикл «Мой серебряный век», проходя по улочкам, особенно дорогим поэтам, увидеть «Дом-сказку и переулки Остожья» или посетить места, где снимали «Москву в кино».

А если погода не будет располагать к прогулкам на свежем воздухе, то на экскурсии можно отправиться в музеи. Так, Зоологический музей МГУ им. Ломоносова 8 мая приглашает москвичей и гостей столицы на программу «Звери земного шара», участники которой узнают интересные факты о млекопитающих, многие из которых знакомы еще по детским сказкам.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Во Всероссийском музее декоративного искусства 8 мая можно посетить экскурсию по экспозиции «Галерея советского фарфора», а 9 мая гости музея смогут принять участие в пешеходной экскурсии «Дом Остермана и его окрестности».

В ближайшие выходные дни запланированы два мероприятия, которые особенно понравятся юному поколению. Первое из них состоится 7 мая в Бирюлевском дендропарке. Здесь пройдет праздник цветения сакуры Ханами. Дети и взрослые смогут насладиться цветением сакуры под мелодии Страны восходящего солнца и принять участие в мастер-классах «Веер» и «Веточка Сакуры».

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

А еще 7 и 8 мая в парках Москвы и Подмосковья откроет свои двери Молочная академия «Чистая Линия». В программе «обучения»: уроки молочного сомелье, Public talk c диетологом, мастерская для детей, кулинарные баттлы, театральные постановки, дегустации мороженого и молочной продукции, подарки. В ближайшие выходные академия приедет в парк отдыха имени Ларисы Лазутиной.

Поклонников анималистического искусства порадуют три премьерные выставки. Первая из них — «Невероятные путешествия без компаса и карт» в Государственном Дарвиновском музее — расскажет о способностях животных-путешественников, их рекордах и маршрутах. Посетители увидят животных, которые совершают миграции по воздуху, воде и суше. Узнают, кто из них является рекордсменом по протяженности пути, скорости перемещения, кто умирает, совершив единственную миграцию в своей жизни, а кому нужна жизнь нескольких поколений, чтобы преодолеть миграционный путь.

Фото: Константин Исааков

Биологический музей имени Тимирязева совместно с Приокско-Террасным государственным заповедником представляют фотовыставку «Символ года — гордость века», приуроченную к Году науки и технологий. Экспозиция посвящена зубрам, которые являются одними из немногих животных, восстановленных и возвращенных в дикую природу.

А галерея-мастерская «Варшавка» приглашает на выставку художницы Ольги Головешкиной «Иллюстрации к графическому роману о Сером Волке». Экспозиция расскажет о старой сказке в новом формате современного комикса. Автор графических изображений переработала сюжет первоисточника, создав уникальную серию работ, понятную всем зрителям.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 6 мая, очередная порция военных, фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь посетила большой экран. В афише: военные драмы «Иди и смотри» и «Сопротивление», исторический фильм «Восемь сотен», триллер «Элемент преступления», ретролента «Чунгкингский экспресс», музыкальная драма «Шаг вперед: Жар улиц» и чудесные детские мультфильмы.

Впервые на большом экране киноцентра «Октябрь» 8 и 9 мая зрители смогут увидеть фильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». 8 мая перед показом первых шести серий выступит киновед, сотрудник Киностудии им. М. Горького Алексей Тремасов. Он расскажет о том, как создавалась литературная основа фильма.

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

В День Победы, 9 мая, в кинотеатре «Художественный» состоится показ драмы «Белорусский вокзал». Фильм будет демонстрироваться с пленки 35 мм из архива Москино. В этом году фильму исполнилось 50 лет, а режиссер Андрей Смирнов отметил свой 80-летний юбилей. Режиссер картины лично представит ее зрителям.

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.

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