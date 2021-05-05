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Авиационная тренировка парада Победы прошла в небе над Москвой
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Авиационная тренировка парада Победы прошла в небе над Москвой

Анастасия Волоснова

Город

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ провели репетицию пролетов парадного строя авиации над Москвой для парада Победы. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

В небе над столицей пролетели 23 вертолета и 53 самолета ВКС. Так, в 2021 году впервые к параду Победы присоединились три тяжелых транспортных вертолета Ми-26. За ними пролетели вертолеты Ми-8, Ми-35, Ка-52, а также «Беркуты» на ударных Ми-28Н.

Авиационная тренировка парада Победы прошла в небе над МосквойФото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

— Все полеты выполняются на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час, — отметили в ведомстве.

В конце репетиции над Москвой пролетели самолеты МиГ-37К, Су-57, «Русские витязи» на Су-30СМ и другая техника. Шесть штурмовиков Су-25 поднялись в небо над столицей и окрасили его в российский триколор.

Авиационная тренировка парада Победы прошла в небе над МосквойФото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Напомним, генеральная репетиция парада Победы в столице состоится утром в пятницу, 7 мая.

Ранее сообщалось, что салют в День Победы запустят с 16 площадок в Москве.

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