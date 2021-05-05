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Президент Таджикистана примет участие в параде Победы в Москве
Фото: kremlin.ru / Официальный сайт Президента России

Президент Таджикистана примет участие в параде Победы в Москве

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в параде Победы в Москве 9 мая. Об этом рассказали в пресс-службе президента страны в среду, 5 мая.

Глава государства вылетит в Москву после празднования Дня Победы в Душанбе. Уточняется, что церемония пройдет в парке Победы в столице Таджикистана.

После проведения торжественных мероприятий Рахмон приедет в Москву для участия в параде в честь Дня Победы, пишет РИА Новости.

Ранее вторая ночная репетиция парада Победы прошла на Красной площади в Москве. А генеральная репетиция парада состоится утром в пятницу, 7 мая.

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