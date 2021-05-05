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Президент Киргизии подписал новую конституцию республики
Фото: president.kg

Президент Киргизии подписал новую конституцию республики

Анастасия Волоснова

В мире

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал новую редакцию конституции страны. Церемония из государственной резиденции «Ала-Арча» транслировалась в прямом телеэфире в среду, 5 мая.

Поправки к конституции Киргизии были приняты на референдуме, который прошел 11 апреля. В новой редакции основного закона страны прописали усиление полномочий главы государства и сокращение роли парламента в политической жизни Киргизии, пишет ТАСС.

Ранее Киргизия и Таджикистан завершили отвод воинских подразделений от границ после перестрелки на территории днем 29 апреля. До этого президенты Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию и договорились о создании совместной комиссии по ревизии всей военной техники по периметру границы двух стран.

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законКонституцияКиргизия
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