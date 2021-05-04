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Лукашенко пообещал «не оставить без ответа» санкции ЕС против Белоруссии
Фото: president.gov.by

Лукашенко пообещал «не оставить без ответа» санкции ЕС против Белоруссии

Иван Юминов

В мире

Санкции Европейского союза (ЕС) против Белоруссии не должны остаться без ответа. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во вторник, 4 мая.

— Больше ничего не буду говорить, время покажет... Но главное, что без ответа ничего не должно оставаться, — сказал белорусский лидер на встрече с премьер-министром страны Романом Головченко.

Лукашенко попросил Головченко подготовить информацию о крупных предприятиях ЕС на территории страны для того, чтобы «посмотреть на их работу».

Белорусы защищают свою страну, а их за это «санкциями по голове», потому на это необходимо ответить, приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».

Ранее заместитель главы МВД Белоруссии раскрыл подробности дела о госперевороте.

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Александр ЛукашенкосанкцииЕС
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