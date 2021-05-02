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Замглавы МВД Белоруссии раскрыл подробности дела о госперевороте
Фото: Pixabay / jorono

Замглавы МВД Белоруссии раскрыл подробности дела о госперевороте

Иван Юминов

В мире

Участники группы, которую обвиняют в подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко и в попытке государственного переворота, оказались «мелкими мошенниками». Об этом заявил заместитель главы МВД страны, командующий внутренний войсками Николай Карпенков в воскресенье, 2 мая.

— Нет, они не похожи ни на революционеров, ни на героев, которые готовы жертвовать собой. Это мелкие мошенники, крадуны, каждый хочет внести какое-то свое предложение, свою тему, только чтобы эта тема получила финансирование, — рассказал Карпенков.

Он также отметил, что все действия этих людей были направлены лишь на то, чтобы «перехватить финансовые потоки», сообщает РИА Новости.

Силовые службы страны обезвредят всех сторонников радикальных взглядов. В случае перехода ими некой черты власти, вероятно, даже не будут брать пленных, заключил Карпенков.

Ранее стало известно о том, что ФСБ задержала в Москве белорусов, планировавших военный переворот в Минске. Уточняется, что один из них, юрист Юрий Зенкович, имеет двойное гражданство — США и Республики Беларусь, а второй, Александра Федута, является гражданином Белоруссии.

Читайте также: Белорусский телеканал показал признания трех обвиняемых в подготовке госпереворота

Белоруссиягосударственный переворотМВД
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