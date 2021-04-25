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Белорусский телеканал показал признания трех обвиняемых в подготовке госпереворота
Фото: Pixabay / Jorono

Белорусский телеканал показал признания трех обвиняемых в подготовке госпереворота

Илья Ашуров

В мире

В эфире белорусского государственного телеканала показали кадры оперативной съемки, где трое обвиняемых в подготовке госпереворота признают свою вину.

Речь идет о фигурантах дела о покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые также подозреваются в попытке свергнуть нынешний государственный строй в стране. На кадрах оперативной съемки, показанных телеканалом ОНТ, свои признательные показания дают юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии «БНФ» Григорий Костусев.

Ранее стало известно о том, что ФСБ задержала в Москве белорусов, планировавших военный переворот в Минске. Уточняется, что один из них, юрист Юрий Зенкович, имеет двойное гражданство — США и Республики Беларусь, а второй, Александра Федута, является гражданином Белоруссии.

Читайте также: Лукашенко заявил, что готовивший переворот Зенкович ответит «на всю катушку»

БелоруссияАлександр Лукашенкопризнание вины
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