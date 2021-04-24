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Лукашенко заявил, что готовивший переворот Зенкович ответит «на всю катушку»
Фото: president.gov.by

Лукашенко заявил, что готовивший переворот Зенкович ответит «на всю катушку»

Юлия Курганова

В мире

Юриста Юрия Зенковича, которого обвиняют в Белоруссии в подготовке госпереворота, спецслужбы США «вели давно», дали ему гражданство для защиты, но он ответит «на всю катушку». Об этом заявил в субботу, 24 апреля, белорусский президент Александр Лукашенко.

— Слушайте, ну вы посмотрите: Зенкович — гражданин США. Попросите, чтобы вам дали гражданство — да вас замусолят до десятого поколения. А он только уехал из Белоруссии — и гражданин. Почему? Потому что его спецслужбы давно вели, они его схватили, он им нужен, они ему дали гражданство как защиту на вот этот случай. Он ответит на всю катушку. И не потому, что это я, а потому, что он готовил государственный переворот, — сказал лидер Белоруссии на канале ОНТ, передает РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что ФСБ задержала в Москве белорусов, планировавших военный переворот в Минске. Уточняется, что один из них, юрист Юрий Зенкович, имеет двойное гражданство — США и Республики Беларусь, а второй, Александра Федута, является гражданином Белоруссии.

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БелоруссияАлександр Лукашенкогосударственный переворот
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