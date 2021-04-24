Лукашенко заявил, что на его убийство было выделено 10 миллионов долларов

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переворот в республике было выделено десять миллионов долларов. По его словам, заговорщики разработали несколько сценариев. Об этом стало известно в субботу, 24 апреля.

Лукашенко рассказал, что изначально планировалось устранение президента на параде 9 мая, но из-за сложности реализации от этой идеи пришлось отказаться. Вторым вариантом было нападение на кортеж главы республики, однако в связи с высокой скоростью движения автомобилей воплотить этот план оказалось невозможным. Третьим сценарием стало нападение на загородную резиденцию Лукашенко.

— Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию, — рассказал президент Белоруссии.

Он также отметил, что на уничтожение резиденции и главы государства выделялось десять миллионов долларов. Дополнительно один миллион долларов должны были заплатить снайперу, пишет БелТА.

Ранее стало известно о том, что ФСБ задержала в Москве белорусов, планировавших военный переворот в Минске. Уточняется, что один из них, юрист Юрий Зенкович, имеет двойное гражданство — США и Республики Беларусь, а второй, Александра Федута, является гражданином Белоруссии.

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