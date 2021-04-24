Лукашенко заявил, что с Путиным не обсуждалось строительство военных баз в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, прошедших в Москве 22 апреля, не обсуждались никакие вопросы о постройке в республике военных баз.

— Ни о каких базах мы не говорили. Зачем в Белоруссии создавать базу, если она в Смоленске — в трех минутах полета до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги? — объяснил Лукашенко.

Кроме того, лидер Белоруссии отметил, что во время переговоров были подняты вопросы цен на газ и нефть, пишет БелТА.

Ранее Александр Лукашенко согласился с выводами Владимира Путина в отношении Белоруссии, которые были сделаны в ходе послания Федеральному Собранию. В ходе встречи с российским лидером Лукашенко заявил Путину, что поддерживает «тот крен», который главой РФ «был взят в этом послании».

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