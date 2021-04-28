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Президентскую форму правления не будут менять в Белоруссии
Фото: Pixabay / jorono

Президентскую форму правления не будут менять в Белоруссии

Анастасия Волоснова

В мире

Председатель Конституционной комиссии Белоруссии Петр Миклашевич заявил, что в Белоруссии нет необходимости менять форму правления с президентской на парламентскую или парламентско-президентскую. Об этом Миклашевич рассказал журналистам в среду, 28 апреля.

В Минске в среду, 28 апреля, проходит третье заседание конституционной комиссии, на котором рассматривается перераспределение полномочий главы государства и кабмина.

Миклашевич отметил, что в комиссию поступают разные предложения, но менять форму правления в Белоруссии не планируют.

— Но я уже сегодня (28 апреля — прим. «ВМ») сказал, что прошедший период подтвердил эффективность формы правления как президентской республики. И сегодня объективной необходимости менять форму правления в Республике Беларусь на парламентскую, парламентско-президентскую нет, — приводит ТАСС слова председателя Конституционной комиссии.

Ранее Миклашевич заявил, что в Белоруссии могут расширить полномочия премьера.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что проект новой конституции будет вынесен на референдум в начале следующего года, а подготовка проекта будет длиться до конца 2021 года. Глава республики 16 марта подписал документ о создании конституционной комиссии, которая будет готовить поправки к основному закону. Комиссия предоставит свои предложения Лукашенко до 1 августа.

Читайте также: Референдум по конституции в Белоруссии могут провести зимой 2022 года

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