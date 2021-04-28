Полномочия премьера могут расширить в Белоруссии

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Полномочия премьер-министра предложили расширить в Белоруссии, усилив его влияние на формирование правительства и роль в бюджетной сфере. Об этом заявил председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич в среду, 28 апреля.

В Минске 28 апреля проходит третье заседание конституционной комиссии, на котором рассматривается перераспределение полномочий главы государства и кабмина.

— Предлагается расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании правительства путем внесения президенту предложений по структуре правительства, — сказал Петр Миклашевич во время заседания.

Эти изменения помогут повысить его ответственность и ответственность правительства республики в целом, заявил Миклашевич. При этом глава Конституционного суда предложил также усилить роль кабмина республики в бюджетной сфере, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что проект новой конституции будет вынесен на референдум в начале следующего года, а подготовка проекта будет длиться до конца 2021 года. Глава республики 16 марта подписал документ о создании конституционной комиссии, которая будет готовить поправки к основному закону. Комиссия предоставит свои предложения Лукашенко до 1 августа.

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