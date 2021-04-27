Референдум по конституции в Белоруссии могут провести зимой 2022 года

Фото: president.gov.by

Референдум по поправкам к конституции может быть проведен в Белоруссии в январе — феврале 2022 года. Об этом заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина во вторник, 27 апреля.

По ее словам, проведение референдума в этом году не планируется. Так, глава ЦИК опровергла сообщения о том, что мероприятие может быть проведено в конце лета — начале осени 2021 года.

— Референдум пройдет в те сроки, которые обозначил президент на Всебелорусском собрании, в январе — феврале следующего года. По сути дела, если говорить о январе и о совмещении с местными выборами, то здесь иной даты, кроме крайней, нет, а крайняя дата— 16 января, — цитирует Лидию Ермошину РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что проект новой конституции будет вынесен на референдум в начале следующего года, а подготовка проекта будет длиться до конца 2021 года. Глава республики 16 марта подписал документ о создании конституционной комиссии, которая будет готовить поправки к основному закону. Комиссия предоставит свои предложения Лукашенко до 1 августа.

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