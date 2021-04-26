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Песков раскрыл подробности работы спецслужб по делу о покушении на Лукашенко
Фото: Администрация президента РФ

Песков раскрыл подробности работы спецслужб по делу о покушении на Лукашенко

Виктория Родимкина

Внешняя политика

У спецслужб есть необходимые доказательства и признания участников заговора в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 26 апреля.

Он отметил, что российские спецслужбы также участвовали в операции по пресечению планов в отношении белорусского лидера и свержению власти в республике.

— И спецслужбы, как это было продемонстрировано уже неоднократно, обладают всеми необходимыми доказательствами. Кроме того, они также обладают и признаниями некоторых участников этого заговора, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что ФСБ задержала в Москве белорусов, планировавших военный переворот в Минске. Уточняется, что один из них, юрист Юрий Зенкович, имеет двойное гражданство — США и Республики Беларусь, а второй, Александра Федута, является гражданином Белоруссии.

В КГБ Белоруссии заявили, что задержанным по делу о подготовке госпереворота и покушения на президента предъявили обвинения.

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Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковКремль
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