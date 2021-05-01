Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию на границе двух стран

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Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время телефонных переговоров пришли к решению создать совместную комиссию по ревизии всей военной техники по периметру границы двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского президента в субботу, 1 мая.

— Лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию Кыргызстана и Таджикистана по ревизии всей военной техники по периметру киргизско-таджикской границы, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что Жапаров и Рахмон согласились отвести военную технику от приграничных районов с обеих сторон.

Кроме того, в пресс-службе президента Киргизии сообщили, что лидеры подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям и выразили уверенность в скором урегулировании конфликта, сообщает РИА Новости.

Напомним, военнослужащие Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе государств днем 29 апреля. Вечером того же дня они сообщили о прекращении огня. По последним данным, в конфликте пострадал 131 человек.

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