Число пострадавших на границе с Таджикистаном увеличилось до 131 человека

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Число пострадавших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном возросло до 131 человека. Об этом рассказала замминистра здравоохранения республики Ализа Солтонбекова.

Она отметила, что часть пострадавших получила огнестрельные и осколочные ранения. По словам Солтонбековой, в Баткенскую область выехали врачи из других регионов для помощи в лечении.

Уточняется, что на границу также выехал замминистра здравоохранения Жалалидин Рахматуллаев и 15 профильных специалистов. Кроме того, в зону конфликта отправят психологов для работы с пострадавшими и семьями погибших, пишет РИА Новости.

Напомним, военнослужащие Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе государств днем 29 апреля.

Ранее сообщалось, что школа и несколько домов сгорели при столкновении на границе с Таджикистаном. Для решения конфликта Таджикистан и Киргизия создадут рабочую группу.

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