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Таджикистан и Киргизия создадут рабочую группу по разрешению конфликта
Фото: Telegram / Mash

Таджикистан и Киргизия создадут рабочую группу по разрешению конфликта

Анастасия Волоснова

В мире

Киргизия и Таджикистан создадут совместную рабочую группу для урегулирования конфликта. Об этом рассказали в МИД Киргизии.

Уточняется, что на границе двух стран прошла встреча представителей Киргизии и Таджикистана. На переговоры приехали губернаторы областей и руководители спецслужб.

Стороны договорились о прекращении конфликта на приграничных участках Баткенской области КР и Согдийской области РТ. Кроме того, представители обсудили отвод военной техники и войск, а также начали переговоры о стабилизации ситуации.

— Сторон договорились о создании совместной рабочей группы из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти двух стран с целью реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для проведения дальнейшего плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств, — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее «ВМ» писала, что военнослужащие Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе государств. Конфликт начался днем 28 апреля. В нем принимали участие около 150 местных жителей. Минздрав Киргизии заявил о 31 пострадавшем и одном погибшем жителе республики в ходе конфликта. В больницу Исфары в Таджикистане поступили трое пострадавших с огнестрельными ранениями, двое находятся в тяжелом состоянии.

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