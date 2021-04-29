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Войска Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе
Фото: Нозим Каландаров / ТАСС

Войска Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе

Полина Долганова

В мире

Военнослужащие Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе государств. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в пресс-службе киргизской погранслужбы.

— По предварительным данным, таджикская сторона устанавливает позиции минометных расчетов, — говорится в сообщении.

Минздрав Киргизии заявил, что в Баткенскую областную больницу поступили семь пострадавших с огнестрельными ранениями. Трое из них находятся в состоянии средней тяжести, двое были отправлены на операцию, еще трое доставлены в сельские медицинские учреждения.

В больницу Исфары в Таджикистане поступили трое пострадавших с огнестрельными ранениями, двое находятся в тяжелом состоянии.

Конфликт разгорелся днем 28 апреля. В нем принимали участие около 150 местных жителей. Власти обеих сторон обвиняют в перестрелке друг друга, сообщает РИА Новости.

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перестрелкиТаджикистанКиргизия
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