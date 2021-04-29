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Более 100 килограммов наркотиков изъято в ходе крупной спецоперации
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Более 100 килограммов наркотиков изъято в ходе крупной спецоперации

Илья Ашуров

Происшествия

Полиция задержала участников преступной группы, которая занималась торговлей наркотиками в особо крупном размере. В ходе проведенных спецопераций было изъято свыше 100 килограммов запрещенных веществ. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что наркоторговцы ввозили запрещенные вещества из-за рубежа и продавали их в разных регионах России. Силовики смогли вычислить и установить личности членов московской и питерской ячеек преступной организации. После чего была проведена операция по задержанию двух автомобилей на трассе в Курской области.

— В багажнике одного из них полицейские обнаружили 60 полиэтиленовых пакетов с веществом, они были спрятаны в баке для воды. Согласно заключению эксперта, изъятый материал является наркотическим средством гашишем общей массой более 85 килограммов, — рассказала Ирина Волк.

Позже в доме, который злоумышленники использовали в качестве штаб-квартиры в Подмосковье, было обнаружено еще более 16 килограммов запрещенных веществ: кокаина, гашиша и других.

В отношении задержанных злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».

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