Силовики раскрыли крупный международный наркосиндикат

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Правоохранители завершили расследование дела о преступной организации, которая занималась производством и сбытом наркотиков в 43-х регионах России. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Речь идет о преступном сообществе, которое осуществляло свою деятельность в 2016-2019 годах. Его участники ввозили запрещенные вещества из-за границы, а также производили синтетические наркотики в лабораториях на территории России. Организация имела сложную и разветвленную структуру, во главе которой стояли несколько человек.

— Лидеры контролировали работу всех структурных подразделений: финансово-аналитического отдела, службы безопасности, отделов, занимавшихся информационно-программным обеспечением, перевозкой, хранением, оптовым сбытом и доставкой наркотиков конечным потребителям, — рассказала Ирина Волк.

В ходе крупной спецоперации деятельность злоумышленников была пресечена, а запрещенные вещества были изъяты.

— Всего на территории республик Татарстан, Марий Эл, Чувашии, а также города Москвы, Московской и Нижегородской областей сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято более 1000 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, — добавила представитель ведомства.

Всего было задержано 16 активных участников преступной группы, в том числе ее организатор. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что полиция задержала участников преступной группы, которая занималась торговлей наркотиками в особо крупном размере. В ходе проведенных спецопераций было изъято свыше 100 килограммов запрещенных веществ.

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