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Мужчина зарезал двух знакомых во время застолья на востоке Москвы
Фото: Pixabay

Мужчина зарезал двух знакомых во время застолья на востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Суворовская улица Карта всех событий

Прокуратура утвердила обвинение по делу о двойном убийстве на востоке Москвы. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщила пресс-служба столичного ведомства.

По версии следствия, вечером 11 мая 2020 года уроженец Кабардино-Балкарии распивал с двумя знакомыми (мужчиной и его сожительницей) алкоголь в квартире, расположенной на Суворовской улице. В какой-то момент у обвиняемого произошел конфликт с мужчиной, он взял нож и нанес оппоненту несколько ранений. После этого злоумышленник напал и на женщину, которая пыталась ему помешать. Обе жертвы преступления от полученных ран скончались на месте.

В свою очередь старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила, что мужчина пытался скрыть следы преступления. После этого злоумышленник переоделся в другую одежду и скрылся.

— Следствием совместно с сотрудниками столичного уголовного розыска в короткие сроки установлено местонахождение подозреваемого, он был задержан. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину, — заключила Иванова.

Преступнику предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц», ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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