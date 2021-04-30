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Школа и несколько домов сгорели при столкновении на границе с Таджикистаном
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Школа и несколько домов сгорели при столкновении на границе с Таджикистаном

Анастасия Волоснова

В мире

Школа и несколько зданий сгорели при вооруженном столкновении между военными Киргизии и Таджикистана. Об этом рассказали в МЧС Киргизии в пятницу, 30 апреля.

Всего в результате конфликта сгорело более десяти зданий. Среди них школа, пограничная застава и несколько одноэтажных жилых домов, пишет ТАСС.

Напомним, военнослужащие Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе государств днем 29 апреля. По последним данным, в конфликте пострадали свыше 130 человек с обеих сторон. Погибли 20 человек.

Ранее сообщалось, что Таджикистан и Киргизия создадут рабочую группу по разрешению конфликта.

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