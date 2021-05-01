Киргизия заявила о передвижении военной техники к границе со стороны Таджикистана

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В Киргизии зафиксировали передвижение военной техники со стороны Таджикистана в район границы между двумя странами. Об этом заявила киргизская Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности в субботу, 1 мая.

— В направлении таджикско-киргизской госграницы на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники, — уточнили в службе.

Так, в ведомстве отметили, что военные Таджикистана перекрыли автомобильную дорогу, которая соединяет два района Киргизии. В пограничной службе оценили обстановку на границе государств как относительно напряженную, сообщает ТАСС.

Напомним, военнослужащие Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе государств днем 29 апреля. Вечером того же дня они сообщили о прекращении огня. По последним данным, в конфликте пострадал 131 человек.

Ранее сообщалось, что школа и несколько домов сгорели при столкновении на границе с Таджикистаном. Для решения конфликта Таджикистан и Киргизия планировали создать рабочую группу.

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