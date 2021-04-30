Кремль приветствовал решение Киргизии и Таджикистана о прекращении огня

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Кремль приветствует решение о прекращении огня после перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле обеспокоены новостями о конфликте. Песков выразил надежду на то, что установленный мирный контакт станет долгосрочным и позволит окончательно прекратить огонь.

— Вы знаете, что, во-первых, обе страны, они наладили контакт по линии министров иностранных дел, поэтому мы, конечно, глубоко обеспокоены этими новостями, очень внимательно следим, и приветствуем принятое решение о прекращении огня, и надеемся, что это будет устойчивое прекращение огня, которое позволит избежать в дальнейшем таких эксцессов, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Напомним, военнослужащие Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе государств днем 29 апреля. Вечером того же дня они сообщили о прекращении огня. По последним данным, в конфликте пострадал 131 человек.

Ранее сообщалось, что школа и несколько домов сгорели при столкновении на границе с Таджикистаном. Для решения конфликта Таджикистан и Киргизия планировали создать рабочую группу.

Граждане России при столкновении не пострадали.

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