Граждане России не пострадали при столкновении на границе Таджикистана

Фото: Нозим Каландаров/ТАСС

Среди пострадавших в результате вооруженного конфликта на границе Киргизии и Таджикистана не было россиян. Об этом рассказал представитель посольства России в Бишкеке Виктор Харченко в пятницу, 30 апреля.

Уточняется, что в Киргизии живут несколько десятков тысяч граждан России.

— Сведений о том, что среди пострадавших могут быть российские граждане, пока не поступало, — приводит ТАСС слова Харченко.

Напомним, военнослужащие Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе государств днем 29 апреля. По последним данным, пострадал 131 человек.

Ранее сообщалось, что школа и несколько домов сгорели при столкновении на границе с Таджикистаном. Для решения конфликта Таджикистан и Киргизия создадут рабочую группу.

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