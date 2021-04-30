Граждане России не пострадали при столкновении на границе Таджикистана
Среди пострадавших в результате вооруженного конфликта на границе Киргизии и Таджикистана не было россиян. Об этом рассказал представитель посольства России в Бишкеке Виктор Харченко в пятницу, 30 апреля.
Уточняется, что в Киргизии живут несколько десятков тысяч граждан России.
— Сведений о том, что среди пострадавших могут быть российские граждане, пока не поступало, — приводит ТАСС слова Харченко.
Напомним, военнослужащие Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе государств днем 29 апреля. По последним данным, пострадал 131 человек.
Ранее сообщалось, что школа и несколько домов сгорели при столкновении на границе с Таджикистаном. Для решения конфликта Таджикистан и Киргизия создадут рабочую группу.
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