Прокурор запросил почти два года исправительных работ для второго лжесвидетеля по делу Ефремова

Фото: пресс-служба суда

Прокурор попросил признать Тевана Бадасяна виновным в процессе о лжесвидетельстве по делу Ефремова и назначить ему наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ. Об этом в пятницу, 30 апреля, «Вечерней Москве» рассказал пресс-секретарь Пресненского суда.

Государственный обвинитель также потребовал удержать десять процентов от зарплаты подсудимого. В свою очередь сторона защиты попросила суд оправдать Бадасяна. Обвинение, которое ему инкриминируют, предусмотрено статьей «Заведомо ложные показание».

Оглашение итогового судебного акта состоится 30 апреля в 14:10 по московскому времени.

Ранее прокурор затребовал почти два года исправительных работ для лжесвидетеля Александра Кобеца по делу Ефремова.

СПРАВКА «ВМ»

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал актер Михаил Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.

7 апреля Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал материалы дела в отношении А. Кобеца, А. Гаева и Т. Бадасяна, обвиняемых в лжесвидетельстве по делу актера Михаила Ефремова.

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