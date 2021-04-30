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Прокурор просит почти два года исправительных работ для первого лжесвидетеля по делу Ефремова
Фото: Пресс-служба суда

Прокурор просит почти два года исправительных работ для первого лжесвидетеля по делу Ефремова

Илья Ашуров

Происшествия

Гособвинитель попросил суд назначить исправительные работы Александру Кобецу — первому подсудимому по делу о лжесвидетельстве на процессе Михаила Ефремова. Об этом в пятницу, 30 апреля, «Вечерней Москве» рассказал пресс-секретарь Пресненского суда.

В ходе прений в зале суда прокурор попросил назначить Кобецу исправительные работы сроком на 1 год и 10 месяцев, с удержанием 20 процентов от заработной платы подсудимого. Обвинение, которое ему инкриминируют, предусмотрено статьей «Заведомо ложные показания».

В свою очередь защита Кобеца просила суд признать его невиновным. Оглашение итогового судебного акта состоится в 16 часов.

Всего по делу о лжесвидетельстве проходят три человека: Кобец, Гаев и Бадасян. Никто из них свою вину не признал.

СПРАВКА «ВМ»

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал актер Михаил Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.

7 апреля Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал материалы дела в отношении А. Кобеца, А. Гаева и Т. Бадасяна, обвиняемых в лжесвидетельстве по делу актера Михаила Ефремова.

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Михаил Ефремовсудсвидетель
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