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Киргизия и Таджикистан завершили отвод воинских подразделений от границы
Фото: Telegram/Mash

Киргизия и Таджикистан завершили отвод воинских подразделений от границы

Илья Ашуров

В мире

Киргизия и Таджикистан завершили отвод воинских подразделений от совместной границы. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

По данным погранслужбы, ситуация на границе двух стран оценивается как стабильная, а обе стороны конфликта уже отвели воинские формирования вглубь своих территорий.

— Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий, — говорится в сообщении.

Добавляется, что комиссия двух стран по ревизии военной техники на границе также продолжает работу, передает ТАСС.

Напомним, военнослужащие Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе государств днем 29 апреля. Вечером того же дня они сообщили о прекращении огня. Однако позднее огонь с обеих сторон был возобновлен. В результате конфликта с обеих сторон пострадали более 200 человек, погибли — 50.

Новое перемирие было достигнуто вечером 30 апреля. Военные Таджикистана покинули территорию Киргизии 1 мая.

Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию и договорились о создании совместной комиссии по ревизии всей военной техники по периметру границы двух стран.

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границаТаджикистанКиргизия
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