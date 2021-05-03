«Страшно получить выстрел в спину»: Пушилин рассказал об опасениях Зеленского

По мнению Пушилина, такой курс Донбасса соответствует стратегии мирного решения конфликта / Фото: официальная страница Дениса Пушилина в Facebook / @d090581

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, боится предательства со стороны своих же соратников. Об в понедельник, 3 мая, заявил руководитель самопровозглашенной Донецкой народно республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, достижение мира на востоке Украины возможно только при условии диалога между сторонами конфликта. При этом со стороны ДНР неоднократно звучали заявления о готовности к проведению встречи в любом из доступных форматов. Однако подобные предложения были проигнорированы украинскими властями. Донецкий политик высказал предположение, что последнее может быть связано с опасениями действующего президента Украины.

— Страшно не из-за того, что с нашей стороны что-то там произойдет, а Зеленскому, вероятнее всего, может быть страшно получить выстрел в спину. Ситуация же доведена до того состояния, когда общество, особенно вот эти радикальные элементы, очень сильно подогрето, — приводит словам Пушилина РИА Новости.

Также глава ДНР добавил, что мирному урегулированию ситуации в регионе мешает политика «расчеловечивания Донбасса», которую долгое время проводили украинские власти, в том числе команда бывшего президента Петра Порошенко.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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