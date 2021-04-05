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Выставка о рекордах животных-путешественников откроется в Дарвиновском музее
Фото: pixabay.com

Выставка о рекордах животных-путешественников откроется в Дарвиновском музее

Ольга Маркова

Культура

Животный мир планеты находится в постоянном движении. Способностям животных-путешественников, их рекордам и маршрутам посвящена новая выставка «Невероятные путешествия без компаса и карт», которая откроется в Дарвиновском музее.

Посетители увидят животных, которые совершают миграции по воздуху, воде и суше. Узнают, кто из них является рекордсменом по протяженности пути, скорости перемещения, кто умирает, совершив единственную миграцию в своей жизни, а кому нужна жизнь нескольких поколений, чтобы преодолеть миграционный путь.

Гостям выставки покажут, как кольцуют птиц и рукокрылых, как выглядят интерактивные карты, фиксирующие в режиме реального времени перемещения животных с метками. Выставка будет сопровождаться образовательной программой с конкурсами, играми, интересными встречами с учеными.

Выставка будет работать с 1 мая по 27 июня, сообщается на сайте музея.

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Дарвиновский музеймиграция птицживотные
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