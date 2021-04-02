Выставка «Николай Гумилев — поэт, воин, путешественник» откроется в Музее Пушкина

Фото: Wikipedia / общественное достояние

В 2021 году исполняется 135 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилева и 100 лет со дня расстрела поэта под Санкт-Петербургом. Государственный музей им. А. С. Пушкина к значимым датам открывает выставку «Николай Гумилев — поэт, воин, путешественник».

Николай Степанович Гумилев — выдающийся поэт Серебряного века, дважды георгиевский кавалер, создатель Школы акмеизма, переводчик, литературный критик, драматург, путешественник и этнограф-исследователь.

Гостям выставки представят около 50 живописных работ московских и петербургских художников. В проекте участвует более 20 человек.

Художники намерены создать целостную экспозицию, разбитую на темы: «Живописные иллюстрации к поэтическим произведениям Гумилева», «Путешествия поэта» и «Жизнь в России».

Выставка открыта с 18 апреля до 16 мая, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Выставка «Где живут герои Пушкина?» открылась в Музее Пушкина