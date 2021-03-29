Выставка «Где живут герои Пушкина?» открылась в музее Пушкина

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей А. С. Пушкина приглашает москвичей и гостей столицы посетить абсолютно новое и ни на что не похожее выставочное пространство «Где живут герои Пушкина?». Перед зрителями предстанет вариация на тему «игры в классику» в мире загадочной литературной вселенной Александра Сергеевича Пушкина, посмотреть которую можно до 23 мая.

В перспективу черного зала уходит извилистая дорожка. Проходя по ней, посетитель теряет представление о границах пространства, не видит ни потолка, ни пола, ни стен, все скрывает таинственная тьма. Все, кроме старинных рам, обрамляющих макрофрагменты иллюстраций к пушкинским произведениям. Это загадки. Они парят в черном пространстве зала, выхваченные лучом света. Ни подписей, ни аннотации к полотнам нет. Игра началась.

Другими загадками выставки являются инсталляции — пространственные композиции из подлинных предметов мебели и декоративно-прикладного искусства XVIII — XIX веков, иллюстрирующие пушкинские произведения. Воссозданные в нишах зала и слегка «выделенные» точечным светом, они одновременно служат и подсказками.

Необычная и таинственная атмосфера как нельзя лучше отражает настроение выставки и побуждает к разгадке самых волнующих литературных тайн. Под сводами музейного пространства объединились любимые персонажи «Сказки о Золотом петушке» и романе в стихах «Евгений Онегин», мистической «Пиковой дамы» и «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина», «Медного всадника», «Капитанской дочки», грандиозных «Маленьких трагедий» и героической «Полтавы».

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