Музей декоративного искусства пригласил на экскурсии в майские праздники

Фото: Сергей Болдин

Всероссийский музей декоративного искусства с 2 по 9 мая приглашает москвичей и гостей столицы на познавательные экскурсии.

Экскурсионный марафон стартует 2 мая программой с постоянной экспозиции «Русский стиль. От историзма к модерну». Эту же программу можно посетить 7 мая. Еще одна обзорная экскурсия по экспозициям «Традиционное искусство России», «Галерея советского фарфора» и «Декоративно-прикладное искусство России XVIII — начала XIX века» состоится 5 мая.

Экскурсия по постоянной экспозиции «Традиционное искусство России» состоится 6 мая, а 8 мая можно посетить экскурсию по экспозиции «Галерея советского фарфора».

4 и 9 мая гости музея смогут принять участие в пешеходной экскурсии «Дом Остермана и его окрестности». В архитектурном ансамбле, в котором сейчас располагается музей декоративного искусства, отразилась трехвековая история нашей страны. Экскурсия познакомит не только с архитектурным ансамблем музея, но и с другими историческими зданиями на улицах Делегатской и Краснопролетарской.

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