Зоологический музей пригласил москвичей на экскурсии выходного дня в мае

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Зоологический музей МГУ им. Ломоносова в мае приглашает посетителей принять участие в экскурсиях выходного дня. Для гостей подготовлена разнообразная интересная программа, в ходе которой можно либо изучить одну тему, либо пройти по всем залам музея и даже заглянуть в хранилище.

Майская программа стартует с экскурсии «Звери земного шара». 2 и 8 мая ее участники узнают интересные факты о млекопитающих, многие из которых знакомы еще по детским сказкам.

В субботу, 15 мая, детей и родителей ждет самая красивая из музейных экскурсий — «Животные в сказках Р. Киплинга». Участники программы могут лично познакомиться со сказочными персонажами: медведем Балу, пантерой Багирой, питоном Каа.

В этот же день пройдет вторая семейная экскурсия — «Король Лев. Правда и вымысел». Экскурсоводы раскроют все тайны одноименного мультфильма.

Обзорные экскурсии по музею состоятся 15, 22 и 29 мая. Вниманию посетителей будут представлены все экспозиционные залы. На этой экскурсии расскажут все самое интересное по множеству тем, от простейших до приматов. А обзорная экскурсия по Нижнему залу, на которой посетителям предстоит увидеть все типы животного царства, кроме классов птиц и млекопитающих, пройдет 23 мая.

Заключительная экскурсия мая пройдет 30-го числа. На ней гости музея узнают о «Животных наших водоемов», сообщается на сайте музея.

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