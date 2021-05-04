В Бирюлевском дендропарке пройдет праздник цветения сакуры

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Праздник цветения сакуры Ханами приглашает отметить 7 мая Мосприрода. Первые ее цветочки уже распустились, а к празднику, который состоится в Бирюлевском дендропарке, ожидается пик цветения.

В программе мероприятия: мастер-классы «Веер» и «Веточка сакуры», а также рассказ о том, как в московском парке появилась «Роща сакуры».

Все желающие смогут насладиться цветением сакуры под мелодии Страны восходящего солнца.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте Мосприроды.

В Японии цветение сакуры символизируют с красотой и быстротечностью жизни, с храбростью и чистотой помыслов.

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