В Бирюлевском дендропарке пройдет праздник цветения сакуры
Праздник цветения сакуры Ханами приглашает отметить 7 мая Мосприрода. Первые ее цветочки уже распустились, а к празднику, который состоится в Бирюлевском дендропарке, ожидается пик цветения.
В программе мероприятия: мастер-классы «Веер» и «Веточка сакуры», а также рассказ о том, как в московском парке появилась «Роща сакуры».
Все желающие смогут насладиться цветением сакуры под мелодии Страны восходящего солнца.
Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте Мосприроды.
В Японии цветение сакуры символизируют с красотой и быстротечностью жизни, с храбростью и чистотой помыслов.
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