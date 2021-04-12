Стало известно, когда в Москве зацветет сакура

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве ожидают цветения сакуры. Обычно она цветет в конце апреля. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в Японском саду Главного ботанического сада им. Н. В. Цивина Российской академии наук.

— Обычно она у нас цветет в конце апреля — начале мая. Дело в том, что погода непредсказуемая. Это сейчас тепло, а на следующей неделе может быть холодно. И, собственно, развитие бутонов замедлится. Мы обычно вывешиваем информацию на своем сайте и в социальных сетях примерно за неделю до начала цветения. Но раньше 23 апреля она у нас никогда не цвела, — рассказала «ВМ» сотрудник учреждения.

По ее словам, обычно лепестки сакуры в столице распускаются в районе 30 апреля — 1 мая, и в целом японская вишня переносит российский климат хорошо.

— За время многолетних наблюдений она у нас всего два раза не цвела — в 2015 и 2006 годах. Могли быть некоторые подмерзания, но не более того, — добавила специалист.

Всего в Главном ботаническом саду РАН на территории Японского сада 42 взрослых дерева сакуры. Также японскую вишню можно найти в Ботаническом саду Московского государственного университета, в Бирюлевском дендропарке и на Воробьевых горах рядом с главным зданием МГУ.

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