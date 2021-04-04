Эксперты объяснили, в чем причина особенного «весеннего обострения» в этом году

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил о результатах мартовского исследования, согласно которому показатель уровня счастья в обществе вновь начал снижаться. А аналитики медицинского интернет-сервиса, проведя опрос вместе со специалистами крупного рекрутингового агентства, заявили, что половина россиян находится в состоянии эмоционального выгорания. Эксперты пытаются выяснить, в чем причина особого «весеннего обострения» в этом году.

Вроде все хорошо: за окном — красота, день стал длиннее ночи, серые снежные кучки во дворах существенно поредели, ковид отступает, впереди лето, милые сердцу поездки на дачу, в отпуск... Или не так? Яркий свет угрожает конъюнктивитом, за окном орут дети, дорвавшиеся до оттаявших качелей, а теща уже завалила подоконник рассадой, будь она неладна. Весеннее настроение, оно такое: хочется радоваться, а все бесит. Тем временем унылость статистики соцопросов исподволь внушает, что это нормально: пандемия, мол, подточила нервную систему донельзя плюс еще авитаминоз… А если до кучи прочесть в интернете пару-тройку советов самых разных докторов, как избавиться от «традиционного» весеннего обострения, то невольно станешь ипохондриком. И так ведь каждую весну! Природа обновляется, а у людей налицо дефицит жизненной энергии. Конечно, не у всех, но у многих, и их куда больше, чем хотелось бы. Весной «по классике» обостряются хронические болезни, вялыми, подавленными ощущают себя и совершенно здоровые люди. Специалисты давно придумали для этого явления специальный термин — «сезонные аффективные нарушения». И даже каким-то образом умудрились подсчитать, что примерно у 30–40 процентов взрослого населения России весной ухудшение психическое здоровье. А Всемирная организация здравоохранения еще пять лет назад заявила, что аффективные расстройства в весенний период вышли на вторую позицию по распространенности.

Нынешний год исключением не стал. Напротив, весенний синдром лихо вписался в социальный контекст: по мнению экспертов, факторов, влияющих на ухудшение настроения, стало больше, а сил бороться с хандрой после пандемийного года у нас все меньше.

Помидор на добавку

Для того чтобы понять, как бороться с проблемой, логично сначала выяснить, в чем ее причина. Однако единой версии, почему межсезонье вообще и весна в частности негативно влияет на наш организм, нет. Зато теорий хоть отбавляй. По одной — зимой мы из-за низкой двигательной активности «спим», наши биохимические реакции тоже дремлют, а по весне организм пытается избавиться от шлаков и восстановить нарушенный баланс, отчего и впадает в стресс. По другой — весенняя активность солнца возрастает, но мы, как сонные мухи, не можем перестроиться под новые ритмы жизни и отчаянно «тормозим». На сайте Рос потребнадзора среди причин перечислены авитаминоз, хронические заболевания внутренних органов и вирусные инфекции. А для детей школьного возраста и студентов, как утверждают эксперты, поводом для «весеннего обострения» может стать чрезмерная нагрузка в учебном заведении и завышенные требования к ребенку со стороны родителей. «За зиму мы совершенно забыли о существовании фруктов и овощей», — говорится в одной объемной статье, посвященной весеннему синдрому.

А с чего вдруг? Разве зимой яблоки, апельсины, мандарины, свекла, помидоры и прочие «живые витамины» массово исчезали с магазинных прилавков? И можно подумать, мы исключительно зимой питаемся не так, как надо, а весной расплачиваемся за это дурным настроением. Да и перепады атмосферного давления Cкупе с резкими изменениями температуры давно стали приметой любого времени года. А что касается внешних факторов типа «перегрузки» детей, то тогда синдромом хронической усталости страдать они должны весь учебный год, как и их родители, день ото дня работающие на износ.

— То, что у многих в это время года проявляются вегетативные симптомы — факт, — говорит физиолог Татьяна Витошина. — Человеческий организм запрограммирован так, чтобы в холодное время года запускать все защитные силы. А к весне он устает. Отсюда и астения. Конечно, большую роль играет психологический настрой, на который позитивно может повлиять здоровый образ жизни. Здесь и двигательная активность, и режим питания очень важны. Врачи напоминают об этом постоянно.

Между тем, по мнению эксперта, «подсказки», как улучшить себе настроение, например, с помощью потребления каких-либо продуктов, содержащих гормон радости, конечно, не панацея. В прошлом году, кстати, диетологи чаще всего рекомендовали увеличить потребление бананов: благодаря содержанию в них триптофана в организме начинает вырабатываться серотонин, поднимающий настроение и защищающий от стресса. Этой весной фаворитом стали помидоры. «Спелые томаты помогут справиться с весенними перепадами, так как в них есть аминокислота триптофан — строительный элемент гормона счастья», — рекомендуют специалисты с экранов телевизора и на всевозможных информационных интернет-сайтах.

— Банан или помидор — без разницы, лишь бы на пользу, — считает физиолог. — А она будет только в том случае, если у вас есть желание и мотивация стряхнуть с себя апатию. Отнеситесь с вниманием к своему здоровью, постарайтесь понять причину хандры и в случае необходимости не поленитесь обратиться к врачу за помощью.

Проверка на прочность

Опасения ученых, что этой весной психологическая напряженность в обществе переживает особенно острый период, тем не менее не лишены оснований. Но виной тому, по мнению экспертов, все же не столько сезонный фактор, сколько последствия пандемии.

— То, что мир на фоне ситуации с коронавирусом испытал серьезный психологический стресс, очевидно, — говорит кандидат психологических наук Илья Суровцев. — Чтобы с ним справиться, нужно, образно говоря, многое в жизни вернуть на место, в привычное русло.

Минувший год у многих порушил планы, отложил те или иные дела. Все это способствует нарастанию депрессивных настроений, формированию негативного мышления и не слишком позитивного восприятия действительности. Да и общее состояние тревожности, естественно, на пользу нашей психике не пошло. Мы все независимо от того, насколько близко столкнулись с ковидом, оказались в группе риска.

Недавно ВОЗ опубликовала результаты анализа 15 проведенных исследований, согласно которым около 60 процентов людей, перенесших коронавирус, получили какое-либо психическое нарушение. Большинство из них продолжают испытывать тревогу, у 35 процентов выявляются депрессивные состояния, а у остальных — синдром хронической усталости, нарушения концентрации внимания и даже когнитивные нарушения.

— Клинически доказанный факт влияния коронавируса на человеческую психику бесспорен, — комментирует психолог. — Страх — мощнейшее орудие. И вот от него-то мы пока не избавились. Одни по-прежнему боятся заболеть, а те, кто разумно решил защитить себя от опасности заразиться и сделал прививку, все равно тревожатся от неопределенности завтрашнего дня. Причин и поводов для волнений найти можно сколько угодно и в любой, даже самой благоприятной социальной ситуации. А нынешняя, будем откровенны, пока далека от идеала. Так что можно сказать, нынешняя весна проверяет нашу эмоциональную стабильность, то, насколько мы способны справиться с накопившимися проблемами и восстановиться после перенесенного стресса.

Сложнее всего, считают эксперты, сегодня переживает упаднические настроения молодежь: по статистике, пессимизм в России стремительно растет среди людей до 30 лет. Неслучайно среди них набирает популярность новая песня одной из музыкальных групп «Я забыл, чему учиться, я забыл, чего хотеть», ставшая практически девизом метафорического осмысления молодым поколением постковидной реальности.

— Очень точная фраза, — считает Илья Суровцев. — Главную причину депрессий у молодых людей я бы обозначил одним словом: засиделись. Работающие и семейные люди даже в режиме самоизоляции все-таки от дел полностью не отрывались: заботы о доме и детях, необходимость выполнять служебные обязанности — изменилась форма, но не содержание самой жизни. Чего не скажешь о молодежи, поставившей на паузу личное общение, встречи с друзьями и активную деятельность. А приклеившись к интернету, попробуй теперь от него оторваться. Они словно зависли в состоянии сплина, когда и делать-то уже ничего не хочется.

Впрочем, представителям среднего возраста тоже, как выяснилось, нелегко. Совместное исследование сервиса «Доктор рядом» и агентства по трудоустройству HeadHunter, проведенное в марте, показало, что каждый второй работающий респондент испытывает постоянное напряжение, а почти половина — эмоциональное опустошение. 45 процентов опрошенных признались в чувстве отчуждения по отношению к коллегам. Четверть считают себя «загнанными в тупик» экономическим кризисом.

— Виной тому общее социально-экономическое напряжение в обществе, — полагает социолог Алексей Егоров. — Неуверенность в завтрашнем дне вкупе с явными финансовыми проблемами, которые сейчас испытывают многие, конечно, оптимизма не добавляет. Мы все как капитаны дальнего плавания — хотим поскорее попасть в родную гавань, но боимся неопределенности того, как нас в ней встретят. Однако, как известно, под лежачий камень вода не течет. Чем быстрее общество в целом адаптируется к накопившимся трудностям, тем успешнее оно начнет их преодолевать.

Небо выше потолка

По данным Международной ассоциации психологов, наиболее эмоционально стабильными оказались пожилые люди. Они сегодня в большей степени демонстрируют завидный оптимизм, нежели их дети и внуки.

— Не берусь судить обо всех, но российские пенсионеры, пережившие за долгую жизнь не один кризис, с точки зрения психологической устойчивости люди закаленные, — комментирует социальный психолог Людмила Федотова. — И весна у них ассоциируется с позитивными эмоциями. Это и День Победы, и возможность чаще и дольше гулять на свежем воздухе. А уж о положительном эффекте переезда на любимую дачу для наших стариков и вовсе говорить не приходится. Они с нетерпением этого ждут и с удовольствием готовятся к этому событию. Умению радоваться хорошим и приятным моментам у них и правда стоит поучиться.

По мнению эксперта, спастись от накрывшей хандры на самом деле несложно. Было бы желание от нее избавиться.

— Проблема многих-то на самом деле именно в этом, — говорит психолог. — Мы сами часто не даем себе быть счастливыми, просто потому что ленимся хоть что-то сделать для этого. Куда проще решить, что причина утренней вялости в магнитных бурях, а не в том, что вы до глубокой ночи сидели в соцсетях или досматривали любимый сериал. Порушенный самоизоляцией режим дня тоже ведь пора наконец восстанавливать. И чем пытаться найти причины уныния в погодных явлениях, стоит к ним, если хотите, прислушаться. Весна сигналы подает: пора начинать радоваться солнечным и теплым дням.

Вот и отправляйтесь на прогулку! Небо, оно всегда выше потолка. А продолжать жить по принципу «да ну ее, эту наружу» — лишь продолжать загонять себя в угол безнадеги. Но там нет выхода. Значит, не найдется и счастья. Вообще все варианты хороши, которые подталкивают к какой-либо активности, к действию.

Можно мебель в квартире по фэншуй переставить, шторы новые купить, обновкой себя порадовать. Действуйте! И хандра пройдет, и отпустит виски вдруг утихшая метеобуря. А время, оно, конечно, сейчас непростое. Кто же спорит? И каждому в нем как никогда важно знать, что он нужен и любим. Так что быть просто чуть внимательнее друг к другу тоже полезно. Забота — недорогое лекарство, отпускается без рецепта и в принципе всегда в свободном доступе: лишь руку протяни. Но ведь именно ее чаще всего нам всем остро не хватает. Причем не только этой весной.

КАК У НИХ

В разных странах существуют праздничные традиции встречи весны. Так, в Германии по старинному обычаю жители деревень пытаются «украсть» друг у друга майское дерево с венком на вершине.

В Турции в честь прихода весны проводится фестиваль Хидреллез, на котором принято гадать и прыгать через костры. В Индии праздник весны называется Холи, на нем люди посыпают друг друга цветными порошками и поливают цветной водой.

День любования цветущей сакурой, праздник Ханами, — один из любимых в Японии. В Греции начало весны знаменует праздник Апокриес, аналог нашей Масленицы. Только вместо блинов греки готовят мясо. Испанцы отмечают приход тепла фестивалем огня Фальяс, во время которого на улицах городов проходят огненные шоу. В Исландии весну открывает День пива — по поверью, только на этот праздник можно не отказывать себе в «еще одной кружечке». А в Чехии в начале весны проходит фестиваль Масопуст, также сопровождающийся уличными гуляньями до самого утра.

СПРОС

По статистике крупной поисковой интернет-системы, сегодня запросы со словом «весна» чаще всего касаются вопросов, связанных с обустройством дачи, работой в саду и покупкой рассады. На втором месте — запросы пользователей о модных трендах одежды и обуви на весенний сезон. Спросом также пользуются прогноз погоды на ближайший месяц, сведения о прилете птиц и пробуждении животных от спячки.

КСТАТИ

Символом весны в России издавна считается березовый сок. Его добывают с наступления первых теплых дней и до того времени, когда на дереве появляются первые листья. Наши предки были уверены, что «березовые слезы» — источник богатырской силы. И это действительно так: сок березы — один из самых богатых на минералы и витамины В-группы. Они благотворно отражаются на эмоциональном здоровье человека. Ученые утверждают, что березовый сок — мощнейший антиоксидант для нашего организма. При этом его энергетическая ценность очень низкая: в 100 граммах жидкости содержится всего 22 килокалории.

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