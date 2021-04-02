Психотерапевт объяснил феномен «весеннего обострения»

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Известный сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал, почему весной повышается сексуальное влечение. По его мнению, это объясняется феноменом социальной психологии и природными факторами.

Как пояснил специалист, врачи-психиатры наблюдают некоторый рост числа психических расстройств, как только увеличивается световой день, а также происходит частая смена атмосферного давления. Влияют на это и другие факторы. Причем вопросы пациентов, обращающихся за помощью специалистов, касаются и интимной жизни.

— Так как сексуальное поведение человека является частью психической деятельности, сексологи также могут отмечать небольшое увеличение обращаемости за помощью, — добавил Евгений Кульгавчук.

При этом он подчеркнул, что это связано не только с нарушениями, но и с актуализацией этой части жизни. Сексолог утверждает, что повышение либидо весной объясняется природными и социальными факторами, отмечает ФАН.

— Некоторое повышение сексуального влечения обусловлено пробуждением природы, появлением большего количества солнечного света, а также постепенным обновлением гардероба, — пояснил эксперт.

По его словам, чем больше люди начинают снимать верхнюю одежду, тем это привлекательнее на подсознательном уровне. Помимо этого, как подчеркнул специалист, не дремлет феномен социальной психологии.

— Из уст в уста передаются устойчивые словосочетания, такие как «мартовский кот». И даже череда «половых праздников», начиная со Дня святого Валентина и до 23 Февраля и 8 Марта, тоже делают свое дело, — рассказал Евгений Кульгавчук.

Эксперт также указал, что феномен «весеннего обострения» можно отчасти связать со стереотипом. По его мнению, в данном вопросе играют биологические и физические факторы.

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