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Врач перечислил болезни, развивающиеся при отсутствии секса
Фото: pixabay.com

Врач перечислил болезни, развивающиеся при отсутствии секса

Юлия Курганова

Здоровье

Врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал, чем опасно длительное сексуальное воздержание для мужчин и женщин.

— Когда секс отсутствует годами, возникают психологические проблемы, а к ним добавляется детренированность половых органов. Это может способствовать развитию болезней: у женщин — миоме, мастопатии или неврастении. У мужчин — разнообразным проблемам с урогенитальным трактом, эректильной дисфункции, снижению полового влечения, ранней андропаузе, — сообщил он.

Медик отметил, что перерывы в дни и недели являются нормальными. Важно не допускать долгого отдыха, когда недели воздержания переходят в месяцы. У мужчин старше 40 лет в таком случае увеличивается риск появления проблем с эрекцией, передает РИА Новости.

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