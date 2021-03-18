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Психолог объяснил, по каким четырем параметрам должна совпадать пара
Фото: Youtube / Ходят слухи

Психолог объяснил, по каким четырем параметрам должна совпадать пара

Виктория Федотова

Общество

Психолог Максим Шарапенко заявил, что пара должна совпадать по четырем параметрам: секс, общие цели, деньги и отношение к детям.

— Если пара не совпадает хотя бы по одному параметру, отношения становятся более зыбкими. Это как стул, на котором вы сидите. Я возьму и уберу одну ножку. Он станет менее устойчивым? Да. Так и с отношениями, — отметил Шарапенко.

По его словам, есть так называемый добавочный спрос, это такое поведение женщины с мужчиной, которое вдохновляет и мотивирует его стремиться именно к конкретной женщине, считая ее самой нужной, красивой и лучшей.

— Это главный мотив, почему мужчины женятся — это желание «застолбить» женщину, — считает психолог.

Видео опубликовано на YouTube.

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