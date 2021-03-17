Психотерапевт объяснил, почему женщины чаще мужчин испытывают весеннюю хандру

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Грусть и хандру могут наводить на женщин солнечная погода и щебет птиц. Как ни странно, эти весенние признаки в некоторых случаях являются катализаторами депрессии. Врач-психотерапевт, член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов рассказал Nation News, как отыскать причины весенней хандры и преодолеть ее.

Обычно состояние опустошенности и депрессия возникают в связи с истощением организма и накопившимися проблемами. Например, если человек пережил длительную зиму с частыми простудами, то его организм буквально требует восполнить дефицит витаминов.

— Многие люди прошедшей зимой перенесли COVID-19 или обычную простуду, при этом на протяжении всего года они находились в затяжном стрессе и повышенной тревожности. Все это, словно снежный ком, может навалиться на нас весной и стать причиной угнетенного состояния, — пояснил Михаил Кумов.

По его словам, причиной деструктивных мыслей могут стать даже планы, которым не суждено было сбыться в силу известных обстоятельств. Психотерапевт также отметил, что чаще всего весенней депрессии подвержены женщины. Это связано с их эмоциональной впечатлительностью и более подвижной психикой. Из-за хандры могут усилиться проблемы со сном, может снизиться аппетит, а также появиться постоянное беспокойство.

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