Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Психотерапевт объяснил, почему женщины чаще мужчин испытывают весеннюю хандру
Фото: pixabay.com

Психотерапевт объяснил, почему женщины чаще мужчин испытывают весеннюю хандру

Елена Фролова

Здоровье

Грусть и хандру могут наводить на женщин солнечная погода и щебет птиц. Как ни странно, эти весенние признаки в некоторых случаях являются катализаторами депрессии. Врач-психотерапевт, член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов рассказал Nation News, как отыскать причины весенней хандры и преодолеть ее.

Обычно состояние опустошенности и депрессия возникают в связи с истощением организма и накопившимися проблемами. Например, если человек пережил длительную зиму с частыми простудами, то его организм буквально требует восполнить дефицит витаминов.

— Многие люди прошедшей зимой перенесли COVID-19 или обычную простуду, при этом на протяжении всего года они находились в затяжном стрессе и повышенной тревожности. Все это, словно снежный ком, может навалиться на нас весной и стать причиной угнетенного состояния, — пояснил Михаил Кумов.

По его словам, причиной деструктивных мыслей могут стать даже планы, которым не суждено было сбыться в силу известных обстоятельств. Психотерапевт также отметил, что чаще всего весенней депрессии подвержены женщины. Это связано с их эмоциональной впечатлительностью и более подвижной психикой. Из-за хандры могут усилиться проблемы со сном, может снизиться аппетит, а также появиться постоянное беспокойство.

Читайте также: «Бьет по слабым местам»: психолог рассказала, как бороться с весенней депрессией

депрессияхандрапсихотерапевт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Дешевые игрушки таят опасность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия не любит троицу: почему РКН должен заблокировать Twitter, Facebook и YouTube

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Фабрика смерти» в центре Европы

Отец Макарий (Комогоров)
Отец Макарий (Комогоров)

С чего начинается Великий пост

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вечеринка Ивлеевой: деревню из девушки вывести нельзя

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большой праздник театров и зрителей

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Если педофил рассказал психологу о преступлении

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте