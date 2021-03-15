«Бьет по слабым местам»: психолог объяснила, как бороться с весенней депрессией

Фото: pixabay.com

В Москве началась оттепель. Природа потихоньку перестраивается на весенний режим, но для многих людей этот переход характеризуется сонливостью, перепадами настроения и упадком сил. О том, как бороться с депрессивными состояниями, «Вечерней Москве» рассказала преподаватель Московского института психоанализа, психолог Наталья Панфилова.

Причины депрессии

По словам специалиста, если осенью состояние хандры обычно связано с приближением зимы, когда день становится короче, а погода — холоднее, то весной все по-другому. Да, день оказывается длиннее, ручьи начинают звенеть, погода становится теплее, тем не менее переход от одного времени года к другому люди переживают непросто. И причина здесь, во-первых, в авитаминозе.

— Для многих этот переход ощутим. Человек смотрит на себя в зеркало и видит, какой он бледный. Особенно это заметно, если он много сидел дома. В этом случае у него сразу прослеживается недостаток витамина D. Иногда бывает сонливость. Тут много всего, что объективно влияет на самочувствие и внешний вид. Все это накапливается и весной выстреливает, — рассказала Панфилова.

Дело в сырости и слякоти

По наблюдениям психолога, многие люди не очень любят слякотную погоду. Для них предпочтительнее мороз в минус 20 и солнце, чем сырость, пробирающая буквально до костей.

— Для кого-то это такая грусть и тоска, уныние, хандра, что зимой и так долго дома сидел, а тут все равно нос не высунешь. Так что у весенней и осенней депрессии есть вполне понятное объяснение и причина. На любого человека, даже здорового, это влияет. Просто есть периоды в жизни, когда организм покрепче. Он меньше замечает переходный период. А у расслабленного организма весенняя депрессия бьет по слабым местам, — пояснила эксперт.

При этом специалист не считает, что весенняя хандра больше характерна для женщин. По ее наблюдениям, у мужчин она в это время года фиксируется не меньше. Их раздражает слякоть, грязная машина и так далее. Иногда негативное состояние сопровождается немотивированной агрессией, срывами. Хотя в целом в условиях городской жизни половые различия по отношению к унынию постепенно становятся не такими яркими, как 100–200 лет назад, отмечает Панфилова.

Когда стоит идти к врачу

Начинать беспокоиться по поводу депрессии нужно, когда она начинает отчетливо мешать обычной жизни, говорит психолог.

— Человек, например, наблюдает, что ему уже неделю или две трудно встать утром на работу. Плюс стоит насторожиться, когда вы замечаете, что к вечеру валитесь с ног при обычных нагрузках, а сон в выходные не помогает. Усталость непонятного происхождения — явный индикатор того, что надо обратить внимание на свое здоровье, — объяснила собеседник «ВМ».

В таких условиях не лишним будет сходить к врачу на обследование, считает Панфилова. Медик оценит состояние пациента и направит на сдачу необходимых анализов. Не исключено, что организм сильно истощил авитаминоз, либо человек просто переутомился. В этом случае специалист назначит умеренные препараты, которые помогут восстановить силы.

Стоит ли пользоваться психотропными лекарствами?

Сразу прибегать к антидепрессантам психолог не советует. Назначать их должен специалист.

— Это уже тяжелая артиллерия, когда вас уже направили к психиатру. Я настоятельно рекомендую сначала идти к терапевту, пусть обследует. Иногда простой анализ крови много может сказать. Если у вас пониженный гемоглобин, то причем тут психиатр? Может, надо мяса поесть и на свежем воздухе побывать? Я не рекомендую заниматься самолечением и даже валерьянку пить, потому что изначально совершенно непонятна природа депрессии, организм можно лишним нагрузить, — поделилась мнением эксперт.

Лучше избегать долгого восстановления

Однако депрессия не всегда является индикатором ненадлежащего психического состояния. Признаки хронической усталости, констатирует психолог, имеют массу причин, вплоть до онкологии.

— Психиатрия здесь посередине. И начинать борьбу надо с простых вещей — выспаться, погулять на свежем воздухе, принять душ, поплавать в бассейне. Если не помогает и нет положительной динамики, то сдайте анализы и выясните причину, — рекомендовала Панфилова.

Важно не игнорировать четкие сигналы своего организма, чтобы не испортить себе жизнь летом. Чем дольше человек не обращает внимания на свое здоровье, тем больше времени уходит на его восстановление, резюмировала специалист.

Читайте также: Ученые перечислили продукты для профилактики весенней депрессии