Ученые перечислили продукты для профилактики весенней депрессии

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

По данным американских ученых, причины сезонной депрессии кроются в дефиците энергии и дисбалансе химических веществ в организме. С приходом весны специалисты рекомендуют пересмотреть свой рацион и подобрать необходимые для отличного самочувствия продукты.

Недостаток витамина D очень тесно связан с настроением. Его запас можно восполнить употреблением форели или лосося.

Животный белок и зеленые листовые овощи сводят на нет чувство тревоги, а поднять настроение в отсутствие солнечных дней можно темным шоколадом, передает ФАН.

Ранее нутрициолог рассказала, как без вреда для здоровья худеть на один килограмм в неделю.

Читайте также: Врач-диетолог рассказала, как правильно есть фрукты