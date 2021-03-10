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Ученые перечислили продукты для профилактики весенней депрессии
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ученые перечислили продукты для профилактики весенней депрессии

Анастасия Чанцева

Здоровье

По данным американских ученых, причины сезонной депрессии кроются в дефиците энергии и дисбалансе химических веществ в организме. С приходом весны специалисты рекомендуют пересмотреть свой рацион и подобрать необходимые для отличного самочувствия продукты.

Недостаток витамина D очень тесно связан с настроением. Его запас можно восполнить употреблением форели или лосося.

Животный белок и зеленые листовые овощи сводят на нет чувство тревоги, а поднять настроение в отсутствие солнечных дней можно темным шоколадом, передает ФАН.

Ранее нутрициолог рассказала, как без вреда для здоровья худеть на один килограмм в неделю.

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