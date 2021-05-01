Сакура расцвела в Бирюлевском дендропарке
Россия, Москва, Бирюлёвский дендропаркКарта всех событий
В столице в Бирюлевском дендропарке зацвела сакура — японская вишня. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» в субботу, 1 мая.
Цветет растение недолго — около недели. Однако лепестки могут начать опадать всего через несколько часов после полного раскрытия бутонов.
В Бирюлевском дендропарке «Роща сакуры» открылась одиннадцать лет назад. Японский меценат Ютаки Мияниси привез в дар Москве несколько десятков саженцев вишни мелкопильчатой, которая произрастает на острове Хоккайдо.
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