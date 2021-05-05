«Иди и смотри» и «Пчелка Майя»: какие фильмы выйдут в прокат 6 мая

Фото: Иди и смотри, 1985 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 6 мая большой экран представит зрителям военные драмы «Иди и смотри» и «Сопротивление», исторический фильм «Восемь сотен», триллер «Элемент преступления», ретроленту «Чунгкингский экспресс», музыкальную драму «Шаг вперед: Жар улиц» и чудесные детские мультфильмы.

Открывает обзор самый страшный фильм о войне — «Иди и смотри». Лента повторно выходит в прокат после своего дебюта в 1985 году. Фильм снят по мотивам произведений Алеся Адамовича «Хатынская повесть», «Партизаны» и «Каратели». Блестящая работа режиссера Элема Климова заставляет зрителя быть не просто созерцателем действа, фильм буквально вгрызается в сознание, создавая полный эффект присутствия. Это страшно, действительно, страшно.

По словам режиссера фильма, за рубежом лента показалась настолько шокирующей, что во время сеансов у кинотеатров дежурили кареты скорой помощи и увозили слишком впечатлительных зрителей. На одном из обсуждений фильма встал пожилой немец и сказал: «Я солдат вермахта. Больше того — офицер вермахта. Я прошел всю Польшу, Белоруссию, дошел до Украины. Я свидетельствую: все рассказанное в этом фильме — правда. И самое страшное и стыдное для меня, что этот фильм увидят мои дети и внуки».

Фильм переносит зрителя в 1943 год. Великая Отечественная война. На территории Белоруссии 16-летний мальчишка Флера, откопав среди обрывков колючей проволоки, ржавых пулеметных лент и простреленных касок карабин, отправляется в лес к партизанам.

В год премьеры фильм был выдвинут от СССР в число претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», однако в итоге не был номинирован. Через два года после выхода картины ее киносценарий был издан отдельной книгой в серии «Библиотека кинодраматургии». В 1987 году, по опросу журнала «Советский экран», кинолента была признана «Лучшим фильмом».

В рецензии 2010 года кинокритик Роджер Эберт назвал работу Климова «одним из самых опустошающих фильмов о войне», где, по его предположению, «живые, должно быть, завидуют мертвым».

Военную тему в кинотеатрах поддержит английская драма «Сопротивление» режиссера Хонатана Якубовича. Зрителям предстоит увидеть биографическую ленту о настоящем подвиге Марселя Марсо. За спасение еврейских сирот-беженцев от нацистов актер получил награду от правительства Франции. Его поступок и лег в основу сюжета киноленты.

Фильм рассказывает о вторжении Германии во Францию в 1940 году. Начинающий комик Марсель Марсо, пытаясь добиться расположения красавицы Эммы, вступает в ряды сопротивления. Он берется провернуть опасную операцию: спасти группу еврейских сирот, переправив их через горы Швейцарии.

Отметим, что исполнитель главной роли, Джесси Айзенберг, воспринял съемки в фильме весьма близко к сердцу: его предки тоже погибли при холокосте, а мать была профессиональной клоунессой.

Военная драма «Восемь сотен» расскажет зрителям о Японо-китайской войне. 26 октября 1937 года 400 солдат из 524-го полка 88-й дивизии Народно-революционной армии Китая четыре дня и четыре ночи ведут оборону склада Сыхан в Шанхае от многократно превосходящих сил Императорской армии Японии. А в это время на другом берегу реки Суджоу идет мирная жизнь: обычные граждане и представители иностранных государств наблюдают за самым настоящим театром военных действий.

Вновь на экранах до боли реалистичный фильм, страшный и безжалостный. Фильм, основанный на реальной истории. Здание склада Сыхан не имело стратегической важности, но стояло на берегу реки Суджоу, с другой стороны которой находился международный сеттльмент. Чан Кайши отдал приказ держать оборону, чтобы выиграть время для отвода остальных войск и показать Западу решимость Китая продолжать войну. В историю защитники склада вошли как «800 героев».

Ретространичка в российских кинотеатрах представлена криминальной драмой Ларса фон Триера 1984 года выпуска «Элемент преступления». Это первая картина трилогии «Е»: «Элемент преступления» — «Эпидемия» — «Европа». Одна же — дебютная работа режиссера в полнометражном кино. Она же — настоящий эксперимент, поиск своего «я».

Живущий в Каире следователь из Европы возвращается на родину, чтобы расследовать цепь преступлений, совершенных маньяком по имени Гарри Грей. Используя метод идентификации с преступником, сыщик поневоле превращается в него сам.

Отметим, что съемки фильма проходили на территории датского острова Зеландия. А один из актеров, Эзмонд Найт, на момент начала съемок был слепым, о чем режиссер узнал только на съемочной площадке.

Еще одна ретролента 1994 года выпуска, гонконгский «Чунгкингский экспресс», также присутствует в прокате в кинотеатрах с 6 мая. Фильм в свое время так впечатлил Квентина Тарантино, что специально для его проката в Америке он организовал дистрибьюторскую фирму для продвижения ленты.

Над этим фильмом режиссер Вонг Кар-Вай работал одновременно с проектом «Прах времен» в перерывах между съемками — на сценарий, постановку, монтаж и постпродакшен ушло всего 23 дня. Ленту Кар-Вай взялся снимать, чтобы сразу разобраться с подписанным контрактом на два фильма. Позже он назовет «Чунгкингский экспресс» фильмом, похожим на роуд-муви: каждую новую сцену он придумывал и записывал ночью, а утром снимал ее.

В итоге получился фильм о двух историях любви в гонконгских городских джунглях: о поисках счастья, духоте повседневности и мечтах о Калифорнии. Полицейский N 223 влюбляется в загадочную роковую женщину, замешанную в криминальной деятельности. А полицейского N 663 бросает девушка-стюардесса, и он не замечает знаков внимания работницы ночной закусочной. При этом по замыслу режиссера в фильме должно было быть три истории. Через год третья часть вошла в фильм «Падшие ангелы».

Криминальную драму «Ангел мести» в российском прокате также представляет режиссер Джордж Галло. По сюжету бывший комиссар полиции понимает, что прикрывать продажных детективов было ошибкой. Но чтобы подчистить за собой город, он выбирает не самый гуманный способ: похитив невинного ребенка, он шантажирует его мать. Пытаясь спасти дочь, женщина становится орудием в войне против разбушевавшегося криминала. Теперь ее гнева хватит не только на преступников.

За ужасы в прокате отвечает японская лента «Лес самоубийц» режиссера Такаси Симидзу. По сюжету в мирное селение попадает странный ящик, запечатанный страшным заклинанием. Проклятие начинает сбываться. Посылка ужасов попала в село из леса самоубийц. Чтобы избавиться от проклятия и найти источник зла, нужно войти в проклятый лес. Но из него никогда не выйти живым.

Музыкальная колумбийская драма «Шаг вперед: Жар улиц» режиссера Хорхе Наваса понравится тем, кто любит танцы. В фильме их очень много, с хореографией, в которую невозможно поверить. Успех фильму обеспечивают и исполнители главных ролей — профессиональные танцоры.

На этих жарких улицах звучат дикие ритмы, пульсируют тела в умопомрачительном танце и решаются криминальные вопросы. Здесь ты выбираешь, кем хочешь стать: быстро разбогатеть, выполняя опасные задания, или добиться успеха на танцполе в соревновании самых крутых танцевальных команд страны.

Юных киноманов российские кинотеатры порадуют двумя премьерными мультфильмами. Первый — «Пчелка Майя: Медовый движ» — расскажет о том, как пчелка и ее друг Вилли спасают принцессу-муравьишку. Все вместе они отправятся в сказочное приключение, которое приведет их в необычные новые миры.

Конечно, детям нравится пчелка. Она добрая, отзывчивая, неунывающая. Выход третьей части мультфильма сейчас очень кстати. Неподдельный позитив, который пчелка несет одним своим ярким видом, заряжает всех зрителей, независимо от возраста.

Российскую мультипликацию в прокате представляет лента «Смешарики и друзья в кино. Выпуск 1». Помимо Смешариков, малышей ждет встреча с Фиксиками и Бодо Бородо. Вместе они узнают, как можно использовать свой талант, что скрывает прошлое Пина, чем интересна Эйфелева башня, как работает автопилот и многое другое.

Завершает обзор российская комедия «Прабабушка легкого поведения. Начало», которая собрала в актерском составе, действительно, звезд современности. В фильме снимались Александр Ревва в образе Вовы Рубинштейна, Наталья Чистякова-Ионова в образе племянницы Луизы Карповны, Марина Федункив в образе жрицы любви со стажем, Дмитрий Нагиев в образе криминального авторитета, Михаил Галустян в образе влюбленного злодея, Максим Лагашкин в образе офицера КГБ.

1980 год, вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Один только Вова Рубинштейн пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты в образах звезд советской эстрады. На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием. Герою предстоит броситься в пучину шпионских страстей: найти химикат, предотвратить подрыв олимпийского мишки, испытать на себе поцелуй Брежнева и встретить любовь всей своей жизни. И все это — в образе валютной проститутки Луизы Карповны Рубинштейн.

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